Терапевт Керекеша объяснил, сколько и где нужно гулять на свежем воздухе

Мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша дал советы по поводу прогулок на свежем воздухе.Он отметил, что в день нужно проходить не менее 10 000 шагов.— И желательно за городом. Идеально на праздники уехать в горы — самый чистый воздух. Почему в горах дольше живут? Потому что там разряженный воздух, больше кислорода, — подчеркнул врач в комментарии Pravda.Ru.Для того, чтобы выходить на улицу в любую погоду врач посоветовал завести собаку. В этом случае придется выходить на улицу два раза в день.Что касается темпа прогулки, то каждый может выбрать свой. Расстояние стоит увеличивать постепенно.Зимой специалист посоветовал выезжать на природу и совершать прогулки на лыжах.В Великобритании ученые из Университета Лестера пришли к выводу, что регулярная быстрая ходьба может замедлить процесс старения организма и прибавить 20 лет жизни.

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