Кардиолог Кореневич: атеросклероз напрямую связан с употреблением углеводов

Кардиолог Анна Кореневич заявила, что сахар может вредить сосудам гораздо сильнее, чем жирное мясо.Кардиолог Кореневич обратила внимание на то, что питание людей оказывает значительное влияние на их подверженность атеросклерозу. Для него характерны жесткость сосудистых стенок, снижение эластичности сосудистой ткани, неспособность сосудов растягиваться для продвижения большего количества крови, а также холестериновых бляшек. Накапливаясь в сосудах и артериях, эти отложения холестерина кальцинируются и начинают закупоривать их внутренне пространство, нарушая кровоток. Последствием этой патологии могут быть инфаркт или инсульт.«Принято считать, что атеросклероз – это последствие большого количества жирного мяса в рационе, однако он напрямую связан с употреблением углеводов», - предостерегла медик.Следующие продукты, по словам Кореневич, особенно серьезно повышают риск атеросклероза при частом употреблении:Разнообразные сласти, десертные издеия промышленного производства;Продукты или блюда из пшеничной белой муки;Каш и пюре быстрого приготовления;Белый рис;Продукты с высоким ГИ (гликемическим индексом).Признаки атеросклероза.Что может указывать на проблему:Дискомфорт в груди;Боли в руках и ногах при физических нагрузках;Ощущение нехватки воздуха;Постоянное чувство усталости;Слабость;Плохая сообразительность, спутанность мышления.Люди после 40 лет часто имеют невыявленный атеросклероз. Людям после 40 лет врачи рекомендуют проходить профилактические обследования сосудов и сердца, знать о своем уровне холестерина. Многие в этом возрасте имеют не диагностированную патологиюЧто влияет на появление атеросклероза?Высокий уровень холестерина;Повышенное кровяное давление;.Наследственность;Курение;Злоупотребление алкоголем.

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