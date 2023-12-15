Доктор Павлова рассказала, какой продукт повышает риск предиабета

Современный человек существует в окружении обилия продуктов питания. Однако не вся еда одинаково полезна. А злоупотребление некоторыми из них может привести к проблемам со здоровьем. Об этом рассказала доктор Павлова.По словам медика, ученые из Нидерландов провели исследование на 74 000 тысячах человек, чей средний возраст 46 лет. В ходе эксперимента фиксировались их привычки, образ жизни и употребляемый объем молочных продуктов. В эту категорию входило не только молоко, но и йогурты, кефир, мороженое, сыр и тому подобное.Результаты анализа крови участников исследования показали, что питье молока повышает риски возникновения предиабета, независимо от процента жирности. В то же время жирные йогурты, наоборот, понижают шансы на это появление этого заболевания. Наиболее актуальна эта информация для людей старше 60 лет.

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