Daily Mail: избыточный вес у пожилых полезен для предотвращения падений

По мнению экспертов из британской ассоциации диетологов, пара килограммов избыточного веса в возрасте старше 65 лет может поспособствовать прочности костей и защитить от негативного воздействия истощающих заболеванийС возрастом у многих людей замедляется метаболизм, что может привести к накоплению жировых отложений. Британское диетологи объяснили, что это может быть полезно для здоровья. Также отмечается, что умеренный жировой слой защищает кости от повреждений при падениях. Кроме того, отсутствие излишней худобы помогает избежать истощения мышц. Это способствует лучшей подвижности и чувству равновесия.Многие из вещей, которые повышают ваши шансы на остеопороз, вы не можете изменить, например, ваши гены, ваш возраст и ваш пол. Но это не значит, что вы не можете предотвратить болезнь. То, что вы делаете каждый день, может быть частью вашего плана по укреплению костей.Врач-терапевт Климовская Елена считает, что лишний вес приносит больше вреда, чем пользы. А проблемы с падениями решаются профилактикой остопороза."Существуют гораздо более действенные способы борьбы с падениями и остеопорозом", - говорит КлимовскаяТренируйте свои костиКак и ваши мышцы, ваши кости становятся сильнее, если вы тренируетесь. Упражнения с весовой нагрузкой лучше всего подходят для ваших костей. Именно они заставляют ваше тело работать против силы тяжести во время вашего движения.Кальций и витамин D укрепляют костиБольшинству взрослых следует получать около 1000 миллиграммов кальция в день."Но если вы мужчина старше 70 лет или женщина старше 50 лет, вам следует стремиться к 1200 миллиграммам".Когда вашему организму не хватает кальция, он начинает разрушать кости, чтобы получить то, что ему нужно. Это означает, что вы теряете костную массу. Поэтому важно ежедневно получать это питательное вещество из своего рациона или из добавок.Витамин D помогает организму усваивать кальций, который вы едите."Ежедневная рекомендация составляет 600 МЕ (международных единиц) для взрослых в возрасте до 70 лет и 800 МЕ для людей старше 70 лет".Другие мерыНе пейте слишком много алкоголя. Употребление более двух напитков в день связано с более высоким риском потери костной массы.Бросай курить. Это удваивает вероятность потери костной массы и переломов, поскольку препятствует нормальной работе гормона эстрогена в организме.Пейте меньше газировки. Некоторые результаты показывают, что кола в большей степени, чем другие газированные безалкогольные напитки, приводит к потере костной массы. Возможно, излишек фосфора в них мешает организму усваивать кальций.

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