Врач назвал признаки стадий опьянения

При употреблении большого количества спиртного опьянение идет по нарастающей, и каждая стадия имеет свои признаки. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.«Есть такие тесты на проверку стадии опьянения. Например, временная потеря обоняния. Как только человек перестает ощущать запах продукта, которым он занюхивает выпитую порцию алкоголя, значит, он опьянел», – сказал врач.Еще один показатель – временная утрата тактильных ощущений.«Можно провести ладонью по волосам. Как только человек перестает ощущать кожей ладони волосы – значит, наступила стадия опьянения», – рассказал Неронов.Следующим признаком опьянения является временное снижение слуха. Дальше идет по нарастающей: ослабевание зрения, потеря координации.Врач отметил также, что, если пить маленькими порциями, опьянение наступает быстрее, так как всасывание идет интенсивнее. Он напомнил о необходимости хорошей закуски после каждой порции спиртного.

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