Врач назвал признаки стадий опьянения
«Есть такие тесты на проверку стадии опьянения. Например, временная потеря обоняния. Как только человек перестает ощущать запах продукта, которым он занюхивает выпитую порцию алкоголя, значит, он опьянел», – сказал врач.
Еще один показатель – временная утрата тактильных ощущений.
«Можно провести ладонью по волосам. Как только человек перестает ощущать кожей ладони волосы – значит, наступила стадия опьянения», – рассказал Неронов.
Следующим признаком опьянения является временное снижение слуха. Дальше идет по нарастающей: ослабевание зрения, потеря координации.
Врач отметил также, что, если пить маленькими порциями, опьянение наступает быстрее, так как всасывание идет интенсивнее. Он напомнил о необходимости хорошей закуски после каждой порции спиртного.
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