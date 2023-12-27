Врач Пушкина назвала опасные последствия дыхания ртом для организма и внешности

По словам врача ортодонта Ксении Пушкиной, ротовое дыхание может стать причиной кривых зубов, апноэ, тревожности, преждевременного внешнего старения.Врач Пушкина рассказала в интервью об опасных последствиях дыхания ртом, которое она назвала даже более вредным для организма чем курение. Медик заявила, что при таком дыхании он лишается монооксида азота – вещества, вырабатываемого только при дыхании носом и обеспечивающего человеку естественную защиту, поскольку является фильтром от бактерий и вирусов. Благодаря действию монооксида происходит активизация ресничек эпителия в носу и расширяются сосуды, что позволяет получать больше кислорода. Таким образом организм получает импульс для своего восстановления, улучшается состояние его дыхательных путей и вегетативной нервной системы.Многие люди не осознают, что дышат ртом. Типичным признаком этого нарушения являются постоянные проблемы с ротоглоткой – боли в горле и заложенный нос, тонзиллит, пробки в миндалинах. Дело в том, что полость рта лишена «фильтров», очищающих поступающий воздух и загрязняющие частицы попадают на ткани глотки и неба.«Чем больше вы дышите ртом, тем сильнее «закладывает» нос. В конечном счете, возможна ситуация, когда вы просто не можете жить без сосудосуживающих капель для носа», - предупредила врач Пушкина.Медик добавила, что с привычкой дышать ртом также связано развитие ряда других осложнений. Помимо кривых зубов и неправильного прикуса это ведет к ночному апноэ, лишнему весу, сутулости, тревожности.К опасным последствиям дыхания ртом относятся и неприятные изменения внешности. Они во многом обуславливаются тем, что у человека с открытым ртом язык не контактирует с небом, как это происходит в норме при закрытом рте.«Лица детей «растут» вниз, у взрослых появляются «вторые подбородки», носогубные складки, заломы», - сообщила специалистка.

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