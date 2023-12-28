Как полезная фасоль становится причиной метеоризма и что с этим делать
Это происходит из-за того, что в них есть особый тип углеводов — галактаны. Другие типы расщепляются ферментами и всасываются в тонком кишечнике, но галактаны организм переварить не может: нужный фермент в нем просто не вырабатывается.
Эти вещества в больших количествах содержатся и в овощах — прежде всего, во всех видах капусты. А также в цельных злаках и продуктах из них (например, цельнозерновом хлебе).
Галактаны не дают всем этим продуктам полноценно перевариваться — вплоть до толстого кишечника, где ими, в конечном итоге, питаются бактерии. Это вызывает брожение (химический распад) и образование газов, которые являются причиной дискомфорта.
Газообразование может не вызывать проблем, но чаще оно все же причиняет неудобства — когда сочетается с болью в животе или нарушением стула.
Избавляемся от «фасолевых» газов
Большинство людей не получают с рационом достаточного количества клетчатки и должны есть больше волокнистых продуктов, поэтому просто отказаться от бобовых — не выход. Значит, нужно как-то расщепить олигосахариды до того, как они попадут в толстый кишечник.
Это может делать фермент под названием альфа-галактозидаза, но в организме он не вырабатывается. Вот несколько способов уменьшить газообразующий эффект фасоли, гороха, а также всех разновидностей капусты:
Малые порции
Начните регулярно употреблять бобовые — по одной столовой ложке, постепенно увеличивая количество. Так вы определите объем порции, который не вызывает дискомфорта лично у вас.
Замачивание
Можно залить продукт горячей водой непосредственно перед готовкой или холодной за несколько часов до приготовления. После замачивания он становится более легким для переваривания.
Прием пищевой добавки
Принимайте «углеводный» фермент альфа-галактозидазу в качестве пищевой добавки непосредственно перед едой. Он доступен в форме таблеток, которые есть в продаже в аптеках и на маркетплейсах.
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