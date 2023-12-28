Как полезная фасоль становится причиной метеоризма и что с этим делать

Бобовые — чечевица, фасоль, нут — очень полезны из-за высокого содержания растительного белка и клетчатки, но вызывают газообразование.Это происходит из-за того, что в них есть особый тип углеводов — галактаны. Другие типы расщепляются ферментами и всасываются в тонком кишечнике, но галактаны организм переварить не может: нужный фермент в нем просто не вырабатывается.Эти вещества в больших количествах содержатся и в овощах — прежде всего, во всех видах капусты. А также в цельных злаках и продуктах из них (например, цельнозерновом хлебе).Галактаны не дают всем этим продуктам полноценно перевариваться — вплоть до толстого кишечника, где ими, в конечном итоге, питаются бактерии. Это вызывает брожение (химический распад) и образование газов, которые являются причиной дискомфорта.Газообразование может не вызывать проблем, но чаще оно все же причиняет неудобства — когда сочетается с болью в животе или нарушением стула.Избавляемся от «фасолевых» газовБольшинство людей не получают с рационом достаточного количества клетчатки и должны есть больше волокнистых продуктов, поэтому просто отказаться от бобовых — не выход. Значит, нужно как-то расщепить олигосахариды до того, как они попадут в толстый кишечник.Это может делать фермент под названием альфа-галактозидаза, но в организме он не вырабатывается. Вот несколько способов уменьшить газообразующий эффект фасоли, гороха, а также всех разновидностей капусты:Малые порцииНачните регулярно употреблять бобовые — по одной столовой ложке, постепенно увеличивая количество. Так вы определите объем порции, который не вызывает дискомфорта лично у вас.ЗамачиваниеМожно залить продукт горячей водой непосредственно перед готовкой или холодной за несколько часов до приготовления. После замачивания он становится более легким для переваривания.Прием пищевой добавкиПринимайте «углеводный» фермент альфа-галактозидазу в качестве пищевой добавки непосредственно перед едой. Он доступен в форме таблеток, которые есть в продаже в аптеках и на маркетплейсах.

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