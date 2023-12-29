Что делать, если после тренировки вам хочется сладкого

Если после занятий спортом у человека регулярно возникает потребность съесть что-то сладкое, это может говорить о невысокой квалификации его тренера, считает врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.«Это не нормально, если после занятий спортом вас тянет на сладкое. Это значит, что у вас плохой инструктор, который не рассказал, как надо питаться. Это значит, что человек выжег весь запас легких углеводов в печени и в мышцах, и у него голодная кровь», – пояснила Анна Белоусова в интервью радио Спутник.Врач-диетолог дала совет, как не допустить такого состояния.«Перед тренировкой нужно что-то съесть. Либо непосредственно во время занятий спортом можно пить фруктовый сок, причем это единственный вариант, когда можно пить фруктовый сок натощак без последствий. Этим мы прикрываем моменты перерасхода легких углеводов и тягу к сладкому после тренировки. Еще нужно достаточно активно пить, чтобы утолить жажду сладкого после тренировки. Это может быть что-то подслащенное – не сахаром, а хотя бы сиропом шиповника. Просто выпить 350-500 миллилитров такой жидкости. Как правило, это помогает», – заключила Анна Белоусова.

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