Что делать, если после тренировки вам хочется сладкого
«Это не нормально, если после занятий спортом вас тянет на сладкое. Это значит, что у вас плохой инструктор, который не рассказал, как надо питаться. Это значит, что человек выжег весь запас легких углеводов в печени и в мышцах, и у него голодная кровь», – пояснила Анна Белоусова в интервью радио Спутник.
Врач-диетолог дала совет, как не допустить такого состояния.
«Перед тренировкой нужно что-то съесть. Либо непосредственно во время занятий спортом можно пить фруктовый сок, причем это единственный вариант, когда можно пить фруктовый сок натощак без последствий. Этим мы прикрываем моменты перерасхода легких углеводов и тягу к сладкому после тренировки. Еще нужно достаточно активно пить, чтобы утолить жажду сладкого после тренировки. Это может быть что-то подслащенное – не сахаром, а хотя бы сиропом шиповника. Просто выпить 350-500 миллилитров такой жидкости. Как правило, это помогает», – заключила Анна Белоусова.
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