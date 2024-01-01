Минздрав предупреждает: следить за давлением необходимо, начиная с 30 лет
Нормальное давление не должно превышать 120 и 80. При отклонениях от нормы важно обратиться к врачу.
В профилактике артериальной гипертонии именно образ жизни играет ключевую роль.
Помните о 5 простых правилах:
Следите за уровнем артериального давления
Контролируйте индекс массы тела
Откажитесь от никотина и алкоголя
Занимайтесь физической активностью не менее 30 минут ежедневно
Следите за режимом питания, не забывайте про фрукты и овощи. Ограничьте потребление соли.
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