Минздрав предупреждает: следить за давлением необходимо, начиная с 30 лет

Если эпизод повышения артериального давления случился хотя бы один раз, проверки должны стать систематическими.

Нормальное давление не должно превышать 120 и 80. При отклонениях от нормы важно обратиться к врачу.

В профилактике артериальной гипертонии именно образ жизни играет ключевую роль.

Помните о 5 простых правилах:

Следите за уровнем артериального давления
Контролируйте индекс массы тела
Откажитесь от никотина и алкоголя
Занимайтесь физической активностью не менее 30 минут ежедневно
Следите за режимом питания, не забывайте про фрукты и овощи. Ограничьте потребление соли.

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