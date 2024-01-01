Минздрав предупреждает: следить за давлением необходимо, начиная с 30 лет

Если эпизод повышения артериального давления случился хотя бы один раз, проверки должны стать систематическими.Нормальное давление не должно превышать 120 и 80. При отклонениях от нормы важно обратиться к врачу.В профилактике артериальной гипертонии именно образ жизни играет ключевую роль.Помните о 5 простых правилах:Следите за уровнем артериального давленияКонтролируйте индекс массы телаОткажитесь от никотина и алкоголяЗанимайтесь физической активностью не менее 30 минут ежедневноСледите за режимом питания, не забывайте про фрукты и овощи. Ограничьте потребление соли.

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