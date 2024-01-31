Диетолог напомнила, что в вопросах похудения торопиться нельзя
Для начала нужно поставить реальные цели. По словам диетолога, безопасно худеть на 3-4 килограмма в месяц. Так получится уберечь иммунную, эндокринную, нервную и другие системы организма. Стоит ценить даже небольшие положительные изменения веса - это шаги к желаемому результату.
«Необходимо распределить пищевую нагрузку на весь день. Так, 25-30% еды приходится на утро, 30-40% - на день, 30-35% - на вечер. Поздно вечером и ночью лучше не перекусывать и не наедаться. Также рекомендовано 30 млн воды на 1 кг веса в сутки. В пище должны содержаться белки, полезные жиры, сложные углеводы и витамины», - пояснила эксперт Мещерякова.
Кроме того, следует обращать внимание на объем съеденного - он не должен превышать 300-500 граммов за прием. Завтрак, обед и ужин нужно разместить в объеме одной тарелки со свежими овощами, гарниром и белковым блюдом.
«Если хочется ощутимо похудеть, то стоит отказаться от газировок, энергетиков, пакетированных соков, полуфабрикатов и соусов длительного хранения, сладостей с добавлением сахара и муки высшего сорта. Важно избегать длительных периодов голодания и затяжных монодиет. С осторожностью рекомендуется выбирать низкокалорийные программы (до 1 тысячи Ккал в день). Долгое питание по таким системам приводит к дефициту микроэлементов и снижению поступления энергии. А это, в свою очередь, отражается на нервной, гормональной, эндокринной, сосудистой и иммунной системах», - подытожила Татьяна Мещерякова.
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