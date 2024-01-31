Терапевт Кирилина объяснила, почему нельзя пить воду из чайника с накипью

Накипь образуется в результате оседания солей из-за нагрева. Почему не стоит постоянно пить воду из чайника, в котором наросли слои накипи? Объясняют врачи.С накипью, которая образуется на внутренних стенках и деталях чайника, мы сталкиваемся ежедневно. Накипь, говоря простым языком, это твердые отложения, соли, которые выделяются из водопроводной воды при ее кипении (то есть при температуре 100 оС) и оседают на деталях бытовой техники. Насколько вредно для здоровья пить такую воду, расскажет врач клиники «Будь здоров» в Уфе Ксения Кирилина.«Известковый налет выглядит неэстетично, а вода, которая в таком чайнике кипятится, уже не производит впечатление чистой, — рассказывает врач. — Чем жестче вода, тем быстрее и в большем количестве образуется налет. Он состоит из растворенных в воде солей магния и кальция. Даже если очистить воду дополнительно, частицы солей все равно остаются в ее составе».Пить такую воду опасноВоду из чайника с накипью или чай на ее основе лучше не пить — это может навредить здоровью, предупреждает доктор. Самые основные последствия:накопление в организме избытка солей;закупоривание сосудов;образование камней в почках, желчном и мочевом пузырях;заболевания суставов.«Разумный выход из ситуации есть: необходимо регулярно очищать чайники, кастрюли и иную посуду от накипи с помощью специальных средств бытовой химии, лимонной кислоты или уксуса. После очищения посуду лучше прокипятить», — советует Ксения Кирилина.Оцените цвет«Накипь — это соли кальция и магния, иногда в ее составе встречаются марганец и железо, — продолжает врач Иван Носков. — Определить это можно по цвету накипи. Желтоватый оттенок говорит о преимущественном содержании солей кальция, сероватый — марганца, рыжий — железа, а белая накипь — признак большого содержания хлора».Вредно для здоровья«При однократном, редком, случайном употреблении воды с накипью и даже попадании кусочков накипи в организм ничего страшного не произойдет. А вот при длительном и постоянном употреблении такого минерального состава это может пагубно сказаться на здоровье в целом», — считает доктор.Вот некоторые примеры негативного влияния накипи на организм в целом.Ухудшение состояния кожи. Накипь на поверхностях ванн и душевых кабин может вызывать раздражение и сухость кожи. Она может снижать эффективность моющих средств и препятствовать полному смыванию мыла с кожи.Проблемы с пищеварением. Человек может пить больше воды с накипью, чтобы утолить жажду, но при этом потребление минеральных солей будет превышать норму. Это может приводить к различным пищеварительным проблемам, таким как запоры и неправильное усвоение питательных веществ.Проблемы с мочевым пузырем. Накипь в воде может также накапливаться в организме человека. Это может вызывать образование камней в мочевом пузыре и почках, что сопровождается болями, воспалением и проблемами общего здоровья.Проблемы с сердцем и сосудами. Высокое содержание кальция в накипи может приводить к образованию бляшек внутри артерий, которые могут приводить к сердечным заболеваниям, таким как атеросклероз.Примите меры!«Рекомендуется регулярно чистить и обслуживать системы подачи горячей воды, трубы и котлы. Стоит внимательно выбирать питьевую воду, предпочитая фильтрованную или бутилированную», — советует врач.Кроме того, следует обратить внимание на свою диету и водный режим.«Увеличьте потребление питьевой воды, чтобы помочь организму справиться с поступлением минеральных солей. Употребление пищевых продуктов, богатых кальцием и магнием, таких как молочные продукты, орехи и зеленые овощи, должно быть сбалансированным, чтобы избежать избытка этих минералов», — резюмирует доктор.

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