Диетолог объяснила, что будет, если каждый день выпивать порцию оливкового масла
Когда вы ежедневно пьёте оливковое масло, с вами может случиться что-то необычное. Оливковое масло, особенно экстра-класса, является одним из самых популярных суперпродуктов.
Этот продукт богат антиоксидантными соединениями, такими как витамин Е, олеацеин и олеокантал, а также полифенолами, жирными кислотами и липидами, которые благоприятно влияют на здоровье волос, кожи, суставов.
Более того, оливковое масло помогает похудеть. Оно ускоряет метаболизм, снижает аппетит и уменьшает жировые отложения.
Оливковое масло можно добавлять в блюда, либо принимать отдельно, по одной столовой ложке в день.
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