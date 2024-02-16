Эксперт объяснила, почему за ночь можно набрать вес

Персональный тренер Джесс Сатхард рассказала изданию Mirror, по каким причинам вес может расти ночью и почему не стоит из-за этого переживать.Эксперт отметила, что ночные колебания веса – это нормально. И чаще всего связаны с недостаточным количеством сна или плотным ужином. Также тренер предупредила, что не стоит оценивать результаты диеты или тренировок лишь по показателям весов. По ее словам, гораздо правильнее делать регулярные замеры.Джесс перечислила основные причины, по которым вес, не смотря на старания, может иногда расти:скорая менструация у женщин,стресс,недостаток качественного сна,чересчур интенсивная тренировка,недостаточное употребление воды,употребление алкогольных напитков и перекусы вне дома,проблемы с пищеварением, недостаточное употребление клетчатки,поздний ужин,увеличение углеводов.

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