При каких заболеваниях возникает тяга к сладкому?

Вам постоянно хочется сладкого? Утро не удалось, если вы не съели сладкую булочку и не выпили чашечку кофе? Иногда желание съесть конфету или кусочек тортика возникает, когда хочется просто расслабиться, а иногда такие вкусовые предпочтения свидетельствуют о наличии заболеваний.Почему вас так тянет на сладкое? Этому можно найти объяснение. Рассмотрим, почему бывает так трудно подавить тягу к сладкому, и о каких заболеваниях свидетельствует излишняя тяга к углеводам. Читайте подробнее прямо сейчас.Что делать, если сладкого хочется на завтрак, обед и ужинЗавтрак всегда должен быть питательным, чтобы организм наполнился энергией. Оптимальный вариант – белковый завтрак с аминокислотами. В этом случае удастся утолить чувство голода и наполнить организм энергией, вредные перекусы в виде углеводных продуктов не понадобятся. Если к тому же вы стараетесь похудеть, используя радикальную диету, то организм может попросту устроить «забастовку» и «потребовать» сладкого.К обеду уровень энергии снижается, и мы часто задумываемся о том, что неплохо бы выпить чашечку кофе с чем-нибудь вкусным. Но на самом деле употребление кофе в обеденное время может спровоцировать бессонницу ночью, а сладости точно не принесут организму пользы. Поэтому кофе лучше заменить травяным чаем, а от сладостей отказаться. Если вместо сахара вы будете добавлять в кофе или чай сахарозаменитель, это не решит проблемы, ведь в данном случае организм недополучит глюкозы, и вас все равно будет тянуть на конфеты и пирожные. В обед также полезны прогулки на свежем воздухе, они снижают уровень стресса и помогают восстановить энергию. Помните, что при стрессах организм тратит в два раза больше энергии, поэтому старайтесь не нервничать, чтобы снизилась тяга к сладкому.Вечер – идеальное время для восстановления сил, но многие по возвращению домой с работы сразу приступают к выполнению домашних дел, а между ними перекусывают пирожным или кусочком торта в попытке хоть немного расслабиться. Результат – настроение поднимается, но стресс никуда не уходит. Если так поступать каждый день, то количество употребляемого сахара повысится, а здоровье ухудшится.Выход: выделить хотя бы несколько минут на отдых, помедитировать, выполнить дыхательную гимнастику или просто посидеть в тишине. Если даже после плотного ужина вам захочется сладкого, возможно, дело в привычке или неудовлетворенности прошедшим днем, в этом случае советуем почистить зубы, это позволит психологически настроиться на ночной отдых.Заболевания, при которых возникает тяга к сладкому1. Остеохондроз.Когда артерии, транспортирующие кровь к мозгу передавлены, то мозг не получает глюкозы и соответственно подает организму сигналы, что нужны быстрые углеводы.2. Проблемы с желудочно-кишечным трактом(Повышенная кислотность, запоры, дисбактериоз и прочие) нарушают процесс усвоения минералов и аминокислот, поэтому и возникает желание съесть что-нибудь сладкое.3. Заболевания печени.Если человек перенес болезнь Боткина, то ему всегда будет хотеться сладкого. Когда селезенка страдает от воспаления, она «требует» углеводов.4. Сахарный диабет.При диабете первого типа человеку всегда хочется сладкого, поскольку в организме не вырабатывается то количество инсулина, которое необходимо для усвоения глюкозы.5. Пивной алкоголизм.Для переваривания даже малой дозы спиртного организму нужна глюкоза и получить ее можно путем употребления сладких продуктов.Не забывайте о том, что тяга к сладкому может быть обусловлена отсутствием силы воли, но все же перед тем, как пытаться изменить привычку, стоит обратить внимание на состояние здоровья и удостовериться в отсутствии заболеваний.

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