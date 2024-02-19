Врач Елисеев: Излишнее количество бананов может навредить почкам
«В результате это может привести к проблемам с работой почек, мышечным спазмам, проблемам с работой сердца (например, аритмия)», - пояснил доктор.
Также тяжело выводится из организма и натрий. Поэтому вредна для почек и солёная еда. При избытке соли почкам приходится больше работать, чтобы вывести её. В результате это ведёт к задержке воды в организме, повышению артериального давления.
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