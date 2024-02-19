В MIT объяснили, в какие моменты жизни необходимы занятия любовью
По словам исследователей, гормоны стресса, которые выделяются в организме в ответ на различные негативные эмоции, могут привести к серьезным последствиям для здоровья сердца. Эти гормоны вызывают сужение артерий, повышают артериальное давление и заставляют сердце работать интенсивнее, что увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Именно поэтому важно быстро справляться с эмоциональными всплесками, такими как злость. И в этом помогает интим. Благодаря своему естественному болеутоляющему эффекту, он способен вызвать выброс эндорфинов, которые помогают снизить уровень боли и стресса.
Это исследование подчеркивает важность ухода за своим эмоциональным здоровьем и внимания к физическому благополучию. Регулярные занятия любовью могут быть не только приятным способом провести время, но и эффективным методом борьбы со стрессом и укрепления здоровья сердца.
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