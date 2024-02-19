Эксперты объяснили, почему спать с открытым ртом опасно для здоровья

В Сети давно пугали историями о том, как во время сна в открытый рот заползало насекомое, в СМИ даже писали о пугающей статистике: якобы мы проглатываем восемь паукообразных каждый год во время сна. Однако доказательств этому так и не появилось, а эксперты убедили нас в том, что на самом деле во сне мы сами отпугиваем насекомых, издавая множество вибраций и шума — от дыхания до сердцебиения, ворочаний, поворотов и храпа.Однако специалисты сообщают, что открытый рот во сне может представлять для нас серьезную опасность, совсем не связанную с пауками, сухостью во рту и намокшими подушками. Так, по словам Ребекки Суэйн, эксперта по матрасам компании Winstons Beds, сон с открытым ртом может привести к «неприятному запаху изо рта и храпу».Причина такого эффекта заключается в том, что дыхание через рот влияет на поток слюны, который обычно поддерживает чистоту рта. Открытый во сне рот также может привести к храпу, поскольку воздух попадает в заднюю часть горла, вызывая сильные вибрации.Но и это еще не все. Стоматологи отмечают что ротовое дыхание в целом приводит к осложнениям, связанным с зубами и прикусом. Так, согласно исследованию, опубликованному BioMed Research International, у тех, кто дышал через рот, на зубах было больше налета, чем у тех, кто дышал через нос.Хроническое дыхание через рот также может нанести ущерб деснам, поскольку оно может высушить ткани полости рта, что в свою очередь приводит к воспалению или раздражению. Наконец, исследование, опубликованное в журнале ACTA Otorhinolaryngologica Italica, также показало, что существует связь между дыханием через рот и смещением зубов.Поэтому эксперты рекомендуют во время сна на боку подкладывать подушку под подбородок, чтобы челюсть оставалась закрытой.Если это не поможет, то, как сообщает Mirror, можно использовать солевой спрей или средство против отеков в носу, а также спать на спине с дополнительной подушкой, чтобы поддержать голову.

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