Врач Фатеева рассказала о незаметных симптомах рака щитовидной железы

Отек шеи, затруднения при глотании и изменение голоса могут быть признаками онкологии щитовидной железы, согласно эндокринологу Анастасии Фатеевой.Рак этой железы может начаться без симптомов, но проявиться по мере роста опухоли. Воздействие радиации на голову, шею или грудную клетку, особенно при лечении других видов рака, также увеличивает риск развития онкологии щитовидной железы.Семейный анамнез и регулярные осмотры у врача помогают в диагностике и профилактике этой заболевания.«Важный метод диагностики и профилактики рака щитовидной железы — регулярные осмотры у врача», — поясняет Фатеева, выделяя важность УЗИ и здорового образа жизни.Рак щитовидной железы является одним из наиболее агрессивных онкологических недугов."Начальная стадия рака щитовидной железы часто протекает бессимптомно или с минимальными признаками. Однако некоторые люди могут замечать следующие признаки, которые могут указывать на проблемы в щитовидной железе", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.Увеличение щитовидной железы (зоб): один из наиболее ранних признаков может быть увеличение щитовидной железы, что может быть заметно или ощущаться как утолщение или узелок на шее.Боль или дискомфорт в области шеи: рак щитовидной железы может вызывать давление или боли в области шеи, особенно при глотании.Изменения в голосе: рак может влиять на рекуррентный (повторяющийся) нерв, который контролирует голосовые связки, что может привести к изменениям в голосе.Затрудненное глотание: рак может сжимать пищевод и вызывать затруднение при глотании.Ощущение комка в горле: некоторые люди могут ощущать комок в горле, который не исчезает после глотания.Увеличение лимфатических узлов: рак может вызывать увеличение лимфатических узлов в области шеи."Важно отметить, что эти признаки могут также быть связаны с другими состояниями, не связанными с раком. Если у вас есть подозрения на проблемы со щитовидной железой или появление подобных симптомов, рекомендуется обратиться к врачу для проведения дополнительных обследований и диагностики. Раннее выявление и лечение рака щитовидной железы улучшают прогноз и эффективность лечения", - объясняет Гуреева.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки