Эксперт Воронцова объяснила, чем отличаются яйца кур свободного выгула от фабричных

Какие яйца полезнее — с птицефабрик или фермерские? И на самом ли деле между ними есть разница? Реально ли яйца куриц свободного выгула лучше, чем тех птиц, что живут в клетках? На вопросы отвечает эксперт.Чем отличаются яйца куриц свободного выгула, которые продают в магазинах здорового питания и стоят намного дороже, от яиц «тружениц» птицефабрик? Какие полезнее? Нет ли в них опасных или вредных соединений? Насколько отличается содержание в таких яйцах витаминов и питательных компонентов?На эти вопросы ответила эксперт Елена Воронцова — специалист, старший научный сотрудник Центра нутригеномики сельскохозяйственных животных и птицы.Вольная птица«Курица свободного выгула имеет доступ к свежей траве, может нагуливать вес на открытой местности, под солнцем, и физически активна: бегает, ходит по земле, собирает насекомых и т.д., — объяснила эксперт центра по изучению кормов Елена Воронцова. — Существуют даже специальные нормативные показатели для комфортного проживания птицы свободного выгула, полученные путем определенных расчетов».Так, на 10 квадратных метров пространства должно приходиться не более 20 курочек-несушек. По факту, к курам свободного выгула можно отнести любых куриц, которых не содержат в клетках или других ограниченных пространствах.Есть плюсы и минусыУ каждого варианта содержания птицы есть свои преимущества, о которых стоит знать. Если это птицы свободного выгула, к их преимуществам можно причислить:жизнь курицы в привычных, естественных для нее условиях;гуманные и безопасные условия ее содержания;достаточно большой простор для того, чтобы птица была физически активной.Но и содержание куриц в клетках имеет свои преимущества:постоянный контроль температурных режимов содержания;строго почасовое кормление несушек;облегченное поддержание порядка на территории птичника.«Использование содержания птицы в клетках оправдано определенными соображениями, — продолжает эксперт. — Так, фермеры пользуются клетками, поскольку при содержании в них птицы меньше болеют, соответственно, им реже нужны антибиотики. Конечно, те куры, которые выращиваются в вольерах, более свободны в своих перемещениях, но в силу этого они могут гораздо чаще болеть, поэтому им может требоваться применение препаратов для профилактики опасных инфекций».Есть и еще один важный момент.«Яйцо птицы, содержащейся в клетке, не касается земли, оно попадает на специальные ленты и будет гораздо чище, чем те яйца, что несут куры на свободном выгуле. — объясняет Елена Воронцова. — Но та птица, что лишена свободного выгула, живет в стесненных обстоятельствах, а неспособность к естественным природным движениям приводит к снижению костной прочности, низкой мышечной массе, птицы могут хуже себя чувствовать».Яйцо: разница в ценеЯйцо кур свободного выгула обычно имеет более высокую цену в силу определенных факторов:яйца, которые разбросаны по вольеру, приходится собирать вручную;в осенне-зимний период в амбарах можно разместить меньше птиц, чем в многоярусных клетках;так как курицы активно перемещаются по всему амбару или прилежащей к нему зеленой территории, приходится вручную чистить помещение и сами яйца от продуктов жизнедеятельности птицы.«То есть в основе цены лежат еще и трудозатраты на получение конечного продукта», — говорит эксперт.Чем отличается качествоСущественного различия по содержанию микро- и макроэлементов, витаминов, белков, жиров и углеводов в яйцах от кур свободного выгула и обычных с птицефабрики нет.«Качество яиц больше зависит от питания птицы, чем от ее физической активности, — говорит эксперт. — Если курицы будут жить в клетках, но при этом получать сбалансированный по витаминно-минеральному составу рацион, они будут нести качественные яйца. В то же время курицы свободного выгула порой недополучают витамины, минеральные вещества или питательные элементы, питаясь подножным кормом».Кроме того, недобросовестные фермеры могут под видом яиц от кур свободного выгула продавать фабричный продукт, так как отличить их нельзя.«Считается, что у кур свободного выгула яичные желтки более насыщенного цвета, — говорит Елена Воронцова. — Но есть птицефабрики, где птиц кормят специальными кормами с каротиноидами, которые делают желток ярко-желтым. Поэтому ориентироваться на это не стоит».Таким образом, пищевая ценность яиц от кур свободного выгула мало чем отличается. И единственное преимущество выгула — довольные курицы с естественным, здоровым поведением и лучшими условиями жизни, резюмирует эксперт.

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