Врач Киселева назвала признаки нехватки в организме витаминов и микроэлементов

Врач-эндокринолог Елена Киселева: при нехватке витаминов снижается активность иммунной системы.Врач Киселева рассказала, что наиболее частым дефицитом, возникающим в организме в конце зимы, является недостаток витамина D, который необходим для осуществления многих функций тела.«При дефицит витамина D повышается риск развития заболеваний сердца и сосудов, возникновения патологий метаболического синдрома (ожирение, нарушение обмена углеводов и липидов, артериальная гипертензия), увеличивается вероятность возникновения аутоиммунных заболеваний (ревматоидный артрит, псориаз), депрессии», - сообщила медик .Также врач Киселева назвала признаки нехватки в организме других важных витаминов и микроэлементов.Витамин С: его недостаточность способствует частым простудным заболеваниям.Витамин В1: его дефицит ведет к судорогам, мышечной слабости, сенсорным и двигательным нарушениям.Витамин В2: его нехватка провоцирует появление язвочек на слизистых оболочках, трещин в углах губ.Витамин В6: его дефицит провоцирует бессонницу, дерматит, себорею.Витамин В12: его недостаток снижает гемоглобин, вызывает чувство «мурашек» на коже.Витамин А: его недостаточность делает кожу сухой, волосы слабыми и ломкими.Омега-3 жирные кислоты (витамин F): их нехватка содействует появлению проблем со зрением и памятью, обострению суставных болезней.Железо: его дефицит ведет к появлению анемии, слабости, ослаблению либидо, депрессии, нарушениям менструального цикла.Йод: его нехватка провоцирует рост узлов щитовидной железы.

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