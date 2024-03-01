Генетик Жусина: некоторые формы рака передаются детям от родителей гораздо чаще

Генетик Юлия Жусина объяснила, какой рак имеет генетическую основу.Когда у человека обнаруживают рак, возникает закономерный вопрос: могут ли болеть им родственники? Генетик Жусина заявила в разговоре с порталом e1.ru, что некоторые формы рака наследуются и передаются детям от родителей гораздо чаще. Точнее говоря, дети чаще наследуют от родителей подверженность клеточным мутациям, которые могут развиваться под влиянием каких-то факторов и вести к развитию злокачественных опухолей.«Рак молочной железы часто бывает наследственным, тогда как рак легкого или рак шейки матки, — почти никогда», - поделилась специалист.Кроме того, наследственной бывает предрасположенность к раку яичников, раку толстой кишки. Если у близких кровных родственников были выявлены эти виды рака, риск заболеть повышается почти на 20 процентов.Жусина добавила, что когда у кого-то из родных диагностируют рак, имеет смысл провериться на генетическую подверженность заболеванию в следующих случаях:Обнаруживается редкий вид рака;Рак оказывается двусторонним, возникает в парных органах;В одном органе возникает несколько образований;Рак развивается в нехарактерно молодом возрасте;Один и тот же вида рака наблюдается в нескольких поколениях.

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