Названы смертельно опасные последствия злоупотребления сливочным маслом

Злоупотребление сливочным маслом опасно развитием потенциально смертельных осложнений и заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов, рассказала терапевт Кристина Заплавнова. Она отметила, что суточная норма — 5–10 граммов продукта.«Несмотря на вкусовые качества и натуральность, сливочное масло нужно очень сильно ограничивать в употреблении, до 5–10 граммов в день, т. к. злоупотребление им может привести к смертельно опасным последствиям, таким как инсульт, инфаркт, ТЭЛА, атеросклероз и ожирение», — добавила Заплавнова.По ее словам, сливочное масло слишком калорийное, а также содержит много насыщенных жиров, перегружающих пищеварительный тракт.Медик подчеркнула: сливочное масло противопоказано пациентам с лишним весом, повышенным уровнем холестерина в крови, а также с болезнями печени и желчного пузыря.«Нежелательно употреблять сливочное мало людям, уже страдающим от избыточного веса, повышенного холестерина в крови, болезней печени и желчного пузыря. Это относится к продукту в любом виде, в том числе в качестве ингредиента выпечки. Абсолютное противопоказание — при остром панкреатите», — подытожила Заплавнова.

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