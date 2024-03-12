Названы три продукта, которые помогут снизить воспаления

Воспаления и боли в организме помогут снизить льняное масло, гвоздика и отруби, заявил врач-иммунолог Андрей Продеус. Также отмечается, что эти продукты помогут защитить и сосуды.Льняное масло — рекордсмен по содержанию омеги-3, оно подавляет лишнее воспаление. Омега-3 «успокаивает» напряженный иммунитет. Если у вас болят суставы, включите его в ежедневный рацион, — сказал Продеус.Антиоксидант эвгенол содержит гвоздика, продолжил он. Этот элемент защищает клетки от разрушения. Вещество убирает так называемые свободные радикалы, которые могут повредить ДНК или стенку клетки, и не допускает воспаления. Чтобы получить лучший антиоксидантный эффект, гвоздику следует растереть.Чтобы нормализовать микрофлору кишечника, достаточно в день употреблять всего 30 граммов кукурузных отрубей. Они необходимы полезным микробам, бактериям в кишечнике. Здоровые микробы в кишечнике регулируют иммунитет.

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