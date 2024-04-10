Врач Нестерова назвала упражнения Кегеля универсальным методом лечения недержания мочи
Врач Нестерова сообщила «Комсомольской правде», что обычно к развитию недержания мочи ведут стресс и гиперактивность мочевого пузыря, либо их сочетание. Для стрессового недержания характерно неконтроируемое выделение мочи в связи с внутрибрюшным давлением (вызывать его могут, например, кашель, чихание, смех, физические нагрузки, подъем с кровати). Подобная проблема может возникать из-за влияния образа жизни, постоянных серьезных физических нагрузок, лишнего веса, старения, у женщин – беременности и родов.
Когда недержание мочи обуславливается гиперактивностью мочевого пузыря, человек может страдать от непроизвольного выделения мочи в результате резко возникающего позыва. Этот позыв является крайне сильным, нестерпимым, поэтому контролировать его практически невозможно. Нестерова отметила: далеко не всегда бывает понятно, что именно провоцирует чрезмерную активность мочевого пузыря; данное свойство бывает просто особенностью организма. Также известно, что недержание этого типа бывает связано с гормональными изменениями: например, с наступлением менопаузы у женщин.
Врач-уролог назвала упражнения Кегеля универсальным методом лечения недержания мочи.
«В зависимости от каждого конкретного случая, лечение недержания мочи подбирается индивидуально. Однако существует универсальный профилактический метод, подходящий всем пациентам – это упражнения Кегеля», - поделилась специалист.
Нестерова обратила внимание на то, что подбирать подходящие упражнения Кегеля необходимо вместе с врачом. Их неверный выбор или неправильное выполнение может не только оказаться неэффективным, но и усугубить проблему.
Кроме того, добавила уролог, в лечении недержания используются другие методы, включая физиотерапию, прием антидепрессантов, заместительную гормональную терапию, хирургическую операцию.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий