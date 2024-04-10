Видения снимают боль: медсестра рассказала о последних часах пациентов перед смертью
Пациенты незадолго до смерти становятся апатичными. Они спят по 16-18 часов, мало общаются, почти не едят и не пьют. Что касается болей, то это зависит от диагноза. Но непосредственно перед уходом из жизни несколько часов, а то и дней, человек часто чувствует себя лучше.
Почти все они в последние дни обретают способность видеть своих умерших родственников. Причем, уверяет медсестра, близкие наведываются не только к истинно верующим, но и к атеистам. Причем, не только родственники, но даже умершие животные.
Самое важное: эти видения приносят им утешение. Видимо, подсознательно приходит осознание вечности души. Умершие могут приходить и во сне, но чаще — когда пациент в полном сознании и здравом уме. Что говорят посетители «из царства теней»? Успокаивают: "Я скоро приду за тобой, тебе не о чем беспокоиться".
Джули уверена: это не галлюцинации. Сама не видит эти образы, но ощущает их присутствие. Практически всегда такие видения и впрямь успокаивают, человек не просто смиряется с неизбежным, но как будто осознает, понимает нечто важное. Что даёт им чувство комфорта и умиротворения.
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