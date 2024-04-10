Видения снимают боль: медсестра рассказала о последних часах пациентов перед смертью

Блог в одной из соцсетей медсестры хосписа Джули Макфадден стал чрезвычайно популярным. Медработник поднимает тему, которая редко звучит открыто: как проходят последние часы жизни пациентов, как человек меняется пред лицом смерти. Она считает, что люди должны знать об этом больше, чтобы было меньше страха перед неизведанным.Пациенты незадолго до смерти становятся апатичными. Они спят по 16-18 часов, мало общаются, почти не едят и не пьют. Что касается болей, то это зависит от диагноза. Но непосредственно перед уходом из жизни несколько часов, а то и дней, человек часто чувствует себя лучше.Почти все они в последние дни обретают способность видеть своих умерших родственников. Причем, уверяет медсестра, близкие наведываются не только к истинно верующим, но и к атеистам. Причем, не только родственники, но даже умершие животные.Самое важное: эти видения приносят им утешение. Видимо, подсознательно приходит осознание вечности души. Умершие могут приходить и во сне, но чаще — когда пациент в полном сознании и здравом уме. Что говорят посетители «из царства теней»? Успокаивают: "Я скоро приду за тобой, тебе не о чем беспокоиться".Джули уверена: это не галлюцинации. Сама не видит эти образы, но ощущает их присутствие. Практически всегда такие видения и впрямь успокаивают, человек не просто смиряется с неизбежным, но как будто осознает, понимает нечто важное. Что даёт им чувство комфорта и умиротворения.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки