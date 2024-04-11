Ученые заявили, что интроверты более подвержены депрессии

Ученые выяснили, какие черты характера связаны с высоким риском развития депрессии.Так, согласно исследованию, проведенному учеными из Кембриджского университета и Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, люди, склонные интроверсии или невротизму, чаще страдают депрессиейЗаявление основано на изучении данных 1500 добровольцев в возрасте от шести до 85 лет. Ученые выяснили, насколько они импульсивны, общительны, открыты, или, напротив, спокойны.Как оказалось, интроверсия или невротизм связаны с высоким риском развития депрессииПо мнению ученых, это связано неполным созреванием префронтальной коры головного мозга и «обострением» некоторых черт характера по этой причине.

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