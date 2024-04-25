Исследователи выяснили, что спорт по утрам негативно влияет на человека
«У людей с ожирением, которые занимались спортом после шести часов вечера, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 36% ниже. И наоборот, участники, которые занимались спортом по утрам, получили примерно половину пользы от вечерних тренировок», — говорится в исследовании.
Его приводит американское издание New York Post.
По результатам эксперимента стало ясно, что заниматься спортом лучше после шести часов вечера. Потому что в таком случае пользы для организма будет больше.
В исследовании были задействованы около 30 тысяч человек, которые страдают ожирением. Их средний возраст — 62 года. Эксперимент длился восемь лет.
До этого о вреде спорта по утрам рассказывала врач-ревматолог Ирина Коршунова. По ее словам, может пострадать нервная система человека. Она напомнила, что важно выбрать правильную экипировку и хорошо размяться, чтобы не повредить мышцы
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