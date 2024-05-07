Есть у каждого третьего: что такое неалкогольная жировая болезнь поджелудочной железы

Диабет, панкреатит и рак — страшные последствия, которые грозят при ожирении поджелудочной железы. При этом, как выяснилось, этой патологией страдают и люди с нормальным весом.Не так страшен жир на ягодицах и бедрах, как жир, который откладывается на внутренних органах. И очень часто от ожирения страдает поджелудочная железа.В 2015 году в медицинском журнале BMC Gastroenterology опубликовали результаты исследования, в котором участвовали 1054 человека. Обследовав добровольцев, ученые выяснили, что у 35% участников есть неалкогольная жировая болезнь поджелудочной железы (НАЖБПЖ), или стеатоз поджелудочной железы.«В связи с относительно новым понятием НАЖБПЖ точно оценить эпидемиологические данные затруднительно. Сведения о ее распространенности в различных исследованиях варьируются от 12,9 до 41% среди взрослого населения», — говорят эксперты РМАНПО.Среди детей это тоже нередкий диагноз. По данным исследований американских педиатров, стеатоз поджелудочной железы есть у каждого пятого ребенка с ожирением и у 8% детей без ожирения.Между тем эту болезнь поджелудочной железы считают одной из основных причин роста числа больных сахарным диабетом. Так как именно в поджелудочной железе вырабатывается инсулин — гормон, благодаря которому глюкоза из крови усваивается клетками органов и тканей.Жир, проникая в поджелудочную железу, постепенно замещает клетки органа. Появляются жировые прослойки. При УЗИ контуры такой поджелудочной железы становятся нечеткими, бугристыми. Орган перестает нормально работать, постепенно превращаясь в кусочек жира.Согласно данным Китайского университета Гонконга, содержание жира в поджелудочной железе у мужчин выше, чем у женщин. При этом у мужчин ожирение этого органа выявляют чаще всего в 40-49 лет, а у женщин — после наступления менопаузы.Помимо сахарного диабета, ожирение поджелудочной железы может привести к панкреатиту. Так, согласно одному из российских исследований, 81% пациентов с хроническим воспалением поджелудочной железы имели НАЖБПЖ.Другое страшное последствие ожирения — рак поджелудочной железы. По данным Минздрава, заболеваемость и смертность от рака поджелудочной железы за последние годы выросла.«Средний возраст заболевших мужчин — 65 лет, женщин — 70 лет. Прирост показателей заболеваемости раком поджелудочной железы среди мужчин за предшествующие 10 лет составил 11,45%, среди женщин — 22,3%», — говорится в клинических рекомендациях Минздрава.В структуре смертности от онкологических заболеваний в России в 2018 году рак поджелудочной железы составил 6,3%, что соответствует пятому месту — после рака легкого, желудка, ободочной кишки и молочной железы. Средний возраст умерших от рака поджелудочной железы мужчин — 65,5 года, женщин — 71,5 года. Прирост показателей смертности от рака поджелудочной железы среди мужчин за предшествующие 10 лет составил 2,58%, среди женщин — 5,64%».Другие последствия ожирения поджелудочной железы еще предстоит выяснить, равно как и узнать точные причины патологии.«К факторам риска НАЖБПЖ относят общее и висцеральное ожирение, наличие ожирения у матери, а также высокожировую диету. Кроме того, фактором риска можно считать ожирение печени», — говорят эксперты РМАНПО.

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