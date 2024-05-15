Ученые подтвердили, что с помощью корицы можно похудеть
В частности, по их данным, коричный альдегид, содержащийся в корице, оказывает влияние на жировую клетку.
Результаты работы появились в журнале Metabolism. Как говорится в материале, это вещество улучшает метаболизм, оказывая влияние на адипоциты.
Такой эффект достигается в результате термогенеза, использующего накопленную энергию для сжигания калорий.
Теперь ученые хотят продолжить исследование метаболических преимуществ коричного альдегида.
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