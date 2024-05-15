Ученые подтвердили, что с помощью корицы можно похудеть

Ученые назвали специю, которая помогает быстро похудеть. Исследование в это области провели специалисты Института наук о жизни Мичиганского университета.

В частности, по их данным, коричный альдегид, содержащийся в корице, оказывает влияние на жировую клетку.

Результаты работы появились в журнале Metabolism. Как говорится в материале, это вещество улучшает метаболизм, оказывая влияние на адипоциты.

Такой эффект достигается в результате термогенеза, использующего накопленную энергию для сжигания калорий.

Теперь ученые хотят продолжить исследование метаболических преимуществ коричного альдегида.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил lavrentiya в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь