Обнаружен необычный способ борьбы со стрессом

Справиться с последствиями хронического стресса помог свет низкой интенсивности. Для этого его применяли одновременно к голове и животу.Новое исследование ещё раз доказало, что между мозгом и кишечником есть связь. Учёные из Университета Барселоны в Испании применили неинвазивный, низкоинтенсивный свет одновременно для кишечника и головы. Эксперименты проводились на мышах. Их подвергали ежедневно стрессу в течение 28 дней, а затем лечили с помощью фотобиомодуляции (PBM).Лечение при помощи устройства PBM грызуны получали с понедельника по пятницу — по 6 минут в сутки. Так продолжалось три недели. В результате у животных были предотвращены когнитивные симптомы, вызванные хроническим стрессом, или они уменьшились. Кроме того, у них уменьшилось воспаление мозга.

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