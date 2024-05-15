BMJ: большие физические нагрузки продлевают жизнь на 5 лет
Согласно порталу BMJ, в рамках этого ретроспективного когортного исследования были проанализированы данные первых 200 спортсменов, достигших такого выдающегося результата. По результатам исследования выяснилось, что бегуны, преодолевшие милю со скоростью менее 4 минут, проживают в среднем на 4,7 года дольше ожидаемой продолжительности жизни.
Эти результаты вызывают интерес не только своей важностью для спортивной практики, но и потому, что они представляют собой вызов для распространенных представлений о вреде экстремальных упражнений на выносливость для долголетия. Важно отметить, что это исследование позволяет лучше понять связь между физической активностью и долголетием, и может послужить основой для разработки более эффективных подходов к поддержанию здоровья и продления жизни.
Новые данные подчеркивают важность физической активности в поддержании общего здоровья и долголетия, и призывают к продолжению исследований в этой области для получения более глубоких и полных результатов.
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