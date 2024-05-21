Можно не бояться лишнего веса. Грейпфрут и киви названы среди фруктов с минимумом сахара

Некоторые фрукты отличаются низким содержанием сахара, их употребление не вызывает риска набрать лишний вес и полезно в другом отношении.Многие летние дары природы насыщены фруктозой и другими сахарами, и их употребление часто не рекомендуется тем, кому необходимо контролировать вес или худеть. Однако существуют фрукты, отличающиеся очень низким содержанием сахара, и при их адекватном употреблении можно не бояться лишнего веса.Грейпфрут. Среди фруктов с минимумом сахара они являются одними из самых полезных. В составе грейпфрутов содержится нарингин – вещество, препятствующее развитию резистентности к инсулину. Именно такая резистентность лежит в основе трудно контролируемого ожирения.Киви. Значась среди фруктов с минимумом сахара, они содержат его в количестве 6 граммов на одну среднюю порцию. Киви – богатый источник витаминов группы В, благодаря чему они улучшают качество сна. Качественный сон, в свою очередь, способствует сохранению стройности.Абрикосы. В одной средней порции содержится всего 3 грамма сахара. При этом в абрикосах много калия, обеспечивающего профилактику отеков и повышенного давления.Лимоны. Одна средняя порция содержит 2 грамма сахара. Другим достоинством лимонов является насыщенность флавоноидами – антиоксидантами, которые положительно влияют на сердце и препятствуют развитию диабета.Авокадо. В одной средней порции фрукта присутствует меньше 1 грамма сахара. Его употребление благодаря содержанию ненасыщенных жирных кислот обеспечивает долгую сытость, что защищает от ненужных перекусов, ведущих к лишнему весу.

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