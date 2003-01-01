«Никаких молотков, зубил и гипсов»: доктор рассказал, как исправляют кривую носовую перегородку

Кривая носовая перегородка встречается у 85% населения Земли. Патология может быть врождённой или стать следствием травмы. Нередко этот анатомический дефект — причина храпа, частых насморков и заложенности носа.Сосудосуживающие капли, спреи или таблетки не помогут исправить кривую перегородку. Она состоит из хряща и кости, поэтому устранить дефект можно только хирургическим методом, пояснил доктор.Подготовка к операции занимает три-четыре дня. За это время нужно получить консультацию специалистов и сдать анализы. Процедура по исправлению длится максимум час и проходит под общей анестезией.«Врачи используют современные технологии и тонкие инструменты, нет никаких молотков и зубил – это всё в прошлом», — подчеркнул специалист.После хирургического вмешательства внешне нос никак не изменится. У пациента не будет синяков под глазами, разрезов на коже, гипса и тампонов в носу, уточнил Сумароков.Период реабилитации — две недели. В этот период пациенту необходимо ограничить физические нагрузки. Слизистая полости носа полностью восстановится через три-шесть месяцев.Доктор ещё раз обратил внимание, что искривлённая носовая перегородка вызывает серьёзные заболевания. Это, например, острые и хронические синуситы, а также носовые кровотечения.«Длительная заложенность носа может привести к необратимым последствиям со стороны головного мозга и сердечно-сосудистой системы», — предупредил Даниил Сумароков.

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