Густая кровь и тромбы: врач назвала опасные летом напитки

Употребление в жаркую погоду крепкого кофе или алкоголя может быть смертельно опасным. Об этом рассказала старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, врач-диетолог Наталья Денисова.Дело в том, что эти напитки стимулируют потерю жидкости, в результате чего кровь становится густой, а риск образования тромбов повышается.По словам Натальи Денисовой, лучше всего летом утолять жажду минеральной водой с невысокой степенью минерализации. Оптимальнее всего, если вода будет комнатной температуры, в нее можно добавить лимон, ягоды, фрукты или мяту.Для детей или пожилых подойдет отвар из сухофруктов. Для этого надо залить курагу, изюм или чернослив кипятком и дать настояться."Таким напитком можно и утолить жажду, и получить необходимые минеральные вещества", - отметила врач.

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