«Иногда дергается нога, когда сижу или лежу. Это опасно?»

Замечаю за собой, что периодически у меня дергается нога, когда сижу или лежу. Близкие говорят, это стресс, все от нервов. Но однажды услышал, что такая «трясучка» — это вовсе не проявление невроза, а что-то гораздо более серьезное. Это так?Произвольные движения в ногах, возникающие в положении сидя или лежа, вероятнее всего, могут быть одним из проявлений синдрома беспокойных ног (СБН), также известного как болезнь Уиллиса — Экбома.Синдром беспокойных ног был впервые описан английским врачом Томасом Уиллисом в 1672 году, но описание и сам термин «беспокойные ноги» появились гораздо позже — в 1945 году.Как понять, что это оно?Есть целый ряд диагностических критериев синдрома беспокойных ног. Если у вас есть хотя бы несколько из них, поговорите с врачом. Это:непреодолимое желание подвигать ногами, периодически сопровождающееся дискомфортными и неприятными ощущениями в них;симптомы дискомфорта начинаются или ухудшаются в периоды покоя или бездействия, например в положении лежа или сидя;проявления частично или полностью уменьшаются при движении, например при ходьбе или растяжке, по крайней мере, пока продолжается активность;симптомы возникают или усиливаются только вечером или ночью;появление вышеуказанных признаков не относится к другому медицинскому или поведенческому состоянию (например, миалгия, венозный застой, отек ног, артрит, судороги ног, позиционный дискомфорт, привычное постукивание ногами).Обычно синдром беспокойных ног сопровождается нарушениями сна, периодическими движениями ног или рук во сне или бодрствовании.От легких до мучительныхПо степени тяжести может иметь следующие формы:легкая — симптомы возникают эпизодически, не вызывают существенного нарушения засыпания, не ухудшают существенно качество жизни днем;умеренная — симптомы возникают не чаще двух раз в неделю, засыпание и поддержание сна умеренно нарушено, иногда страдает качество жизни днем;тяжелая — симптомы возникают чаще двух раз в неделю, засыпание и поддержание сна резко нарушено, днем человек страдает из-за сонливости и собственно неприятных ощущений в ногах.Это распространенное расстройство: по некоторым оценкам, оно имеется у 12% взрослых людей. А тяжелый синдром наблюдается у 2,7% взрослых. Однако эта цифра неодинакова по разным странам.Почему ноги «беспокоятся»Механизм, лежащий в основе СБН, остается до конца не изученным, хотя, что очень важно для пациентов, они могут быть уверены в том, что это не нейродегенеративное заболевание. Существуют две основные гипотезы, объясняющие наличие изолированного синдрома беспокойных ног.Гипотеза дефицита дофамина. Считается, что проблема может быть обусловлена дисфункцией дофаминовых клеток в нигростриарных областях головного мозга. Это подтверждает резкое улучшение симптомов СБН при приеме леводопы, предшественника дофамина, или препаратов, действующих на дофаминовые рецепторы в головном мозге.Гипотеза дефицита железа. Железо — это необходимый кофактор в головном мозге для синтеза дофамина и регуляции дофаминовых рецепторов и, следовательно, для количества дофамина, доступного в синапсе. Установлено, что уровень железа и ферритина в спинномозговой жидкости пациентов с СБН аномально низок.Бывает при некоторых состоянияхСиндром беспокойных ног может быть не только отдельной проблемой, но и компонентом какого-либо состояния или заболевания — например, беременности, дефицита железа, полинейропатии, хронической болезни почек, ревматологических заболеваний (например, ревматоидного артрита). Иногда ноги «беспокоятся» при приеме лекарственных препаратов (как правило, это антигистаминные препараты, блокаторы дофаминовых рецепторов, препараты из различных групп антидепрессантов).Чем помочь?Лечение будет подбирать врач, но есть ряд советов, которые могут дополнительно облегчить состояние. Это:восполнение железа при его нехватке;отказ от кофеина, алкоголя и никотина;подумайте о влиянии лекарств, которые могут усугубить симптомы (СИОЗС, нейролептики, противорвотные средства, блокирующие дофамин);отвлекающие мероприятия (например, видеоигры, кроссворды);учитывайте состояния и факторы, которые могут усугубить симптомы, такие как обструктивное апноэ сна, сменная работа, недостаточный сон.

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