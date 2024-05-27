Врач Светлана Малиновская: говяжья печень – наиболее богатый витамином А продукт.Врач Малиновская рассказала, где содержится особенно много витамина А.«Больше всего витамина А содержится в говяжьей печени, моркови, петрушке, укропе и шпинате», - сообщила медикМалиновская подчеркнула, что употреблять говяжью печень нужно с осторожностью, поскольку продукт содержит очень существенную концентрацию витамина А. По словам врача, 100–200 граммов говяжьей печени содержат недельную норму ретинола.Достаток витамина А или ретинола защищает человека от многих проблем со здоровьем: например, проблем со зрением, или кожей. Повышенная сухость, зуд и шелушение кожи, её пигментация является одним из показательных симптомов его нехватки. Кроме того, недостаток витамина А способствует ослаблению иммунитета. Человек с таким дефицитом может чаще испытывать проблемы со здоровьем, поскольку его организм не сможет легко бороться с инфекциями.В то же время нужно избегать переизбытка ретинола, так как он тоже неблагоприятно сказывается на организме.

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