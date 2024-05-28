Frontiers in Nutrition: обнаружена диета для борьбы с усталостью и ожирением

Здоровый образ жизни становится все более важным в современном мире, и вегетарианская диета играет важную роль в этом процессе, способствуя улучшению качества жизни.Исследования показывают, что такой питательный рацион может значительно снизить уровень усталости и риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у женщин, столкнувшихся с тяжелым диагнозом - раком молочной железы.Эксперимент, опубликованный в научном журнале Frontiers in Nutrition, включал в себя участие 30 женщин с 4-й стадией рака молочной железы. Исследователи разделили их на две группы: одной группе предоставили продукты, соответствующие обычному рациону, в то время как другой группе были назначены исключительно растительные продукты, включая фрукты, овощи, цельные зерна, бобовые, картофель, орехи и семена.Важно отметить, что вторая группа полностью отказалась от мяса, яиц и молочных продуктов, предпочитая мультивитамины в качестве дополнительного источника питания.Результаты исследования были впечатляющими: ученые зафиксировали значительное снижение веса у участниц эксперимента, а также смягчение воспалительных процессов у женщин. Эти выводы подтверждают значимость вегетарианской диеты не только для общего здоровья, но и, возможно, для успешного лечения рака."Вегетарианская диета может помочь снизить усталость по нескольким причинам. Многие растительные продукты, такие как фрукты, овощи и злаки, содержат сложные углеводы, которые постепенно высвобождают энергию в течение длительного времени. Это может предотвратить резкие колебания уровня сахара в крови, что часто сопровождается чувством усталости", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Богатство питательными веществами"Вегетарианская диета обычно богата витаминами, минералами и антиоксидантами, которые помогают поддерживать здоровье и энергию организма".Например, железо, содержащееся в зелёных листовых овощах и бобовых, способствует транспортировке кислорода в организме, что может снизить усталость и повысить выносливость.Меньше обработанных продуктовВегетарианская диета, особенно если она включает в себя много свежих фруктов, овощей и злаков, часто менее обработана и содержит меньше добавленных сахаров и насыщенных жиров, что может помочь поддерживать стабильный уровень энергии.Увеличение потребления водыМногие растительные продукты содержат высокий процент воды, что может помочь в гидратации организма. Достаточное употребление воды также играет важную роль в поддержании высокого уровня энергии.Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний"Вегетарианская диета, особенно богатая фруктами, овощами и злаками, может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний".Сердечно-сосудистые заболевания могут привести к усталости из-за пониженного кровотока и ухудшения общего здоровья.Правильно сбалансированная вегетарианская диета может предоставить организму все необходимые питательные вещества для поддержания высокого уровня энергии и снижения усталости.

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