Гибель клеток и отек: Врач назвал самый опасный прием пищи для поджелудочной

Боль - это сигнал от организма, который точно нельзя игнорировать, предупреждают медики.Как отметил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, важно в том числе обращать внимание на свое состояние после приема пищи. Например, человек поел, чувствует себя сытым, но у него "прихватило живот". Часто это указывает на "слабый желудок". Если пища как следует не переваривается, ощущается опоясывающая боль (болят левый и правый бока), то стоит обратить внимание на поджелудочную.В своем Telegram-канале врач пишет о роли баланса между ферментами, которые вырабатывает орган. Это зависит от того, какой едой "кормить поджелудочную"."Если человек ест много жиров, то в балансе ферментов будет больше липазы", - отметил Сергей Вялов.Регулярное употребление большого количества жиров за один прием пищи - большая нагрузка для органа, которая может довести до панкреатита - воспаления, когда клетки поджелудочной железы погибают. Это провоцирует отек окружающей ткани.Если воспаление протекает быстро, то это уже острый панкреатит, требующий срочного вмешательства медиков."Для переваривания тонны жира железе придется выдавить из себя всю липазу", - отметил гастроэнтеролог, добавив, что это чревато перегрузкой для органа.Чтобы такого не произошло, специалист рекомендует смену одного рациона на другой. Разнообразное и сбалансированное питание поможет поджелудочной нормально работать.

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