Малышева рассказала, какой бутерброд полезно есть на завтрак

Елена Малышева и её коллеги врачи заявили, что на завтрак полезно в том числе есть хлеб.Несколько медиков (кардиолог Герман Гандельман, иммунолог Андрей Продеус, офтальмолог Михаил Коновалов) перечислили в программе Елены Малышевой продукты, которые полезно употреблять во время первого приема пищи. Сама Малышева рассказала, какой бутерброд полезно готовить и есть на завтрак.«На завтрак можно съесть бутерброд из хлеба, курицы, авокадо и сыра», - уточнила доктор медицинских наук.Елена Малышева и другие врачи отметили, что курица богата белком, благодаря которому улучшается работа мозга и концентрация внимания. Помимо того, белок обеспечивает продолжительное ощущение сытости.Что касается хлеба, специалисты добавили: его употребление на завтрак дает углеводы, из которых головной мозг извлекает нужную ему глюкозу. Если употреблять хлеб на завтрак, его углеводы израсходуются организмом в течение дня на выработку энергии – не возникнет риска их избытка, при котором происходит интенсивное жироотложениеВ свою очередь, авокадо является источником аминокислоты тирозина, способствующей улучшению проводимости нервных импульсов.Любителям кофе врачи посоветовали чаще заменять его какао. Благодаря какао происходит расширение сосудов, что стимулирует более интенсивный приток крови и с ней питательных веществ к мозгу.

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