5 полезных привычек, которые исподтишка делают только хуже. Проверьте себя

Гастроэнтеролог Барташевич: утро лучше начинать не с овсянки или манной каши. Многие люди сейчас активно придерживаются ЗОЖ и его основных принципов, а потому следят за питанием, количеством потребляемой воды и многим другим. Однако популярные полезные привычки на самом деле оказываются не такими уж и полезными. О таких коварных лайфхаках и рассказали врачи.Полезные привычки, которые вредятКак рассказала гастроэнтеролог и диетолог Галина Барташевич, есть несколько пищевых привычек, которые многие пытаются себе привить или уже успешно их внедрили в жизнь. Однако насчёт их полезности у медиков есть большие сомнения.Привычка №?1. Каша на завтрак (овсянка мешает усвоению кальция, в манке много быстрых углеводов, которые вызывают скачок инсулина). Альтернатива: лучше выбирать гречневую, кукурузную кашу, белое киноа, но ещё полезнее будет белково-жировой завтрак (омлет, рыба, овощной салат с белковой заправкой).Привычка №?2. Два литра воды в день (большая нагрузка на почки, снижается уровень натрия в крови, что может привести к слабости, тошноте, головокружению, судорогам и отёку мозга). Альтернатива: норму воды можно рассчитать по формуле — температура воздуха ниже 25 градусов, то на 1 кг веса требуется 25 мл, если выше — то 30 мл. При диете объём меняется — 40 мл на 1 кг идеальной массы тела.Привычка №?3. Сахарозаменители вместо сахара (приводят к перееданию и ожирению, вредят печени, вызывают головную боль, тошноту, расстройства пищеварения и могут спровоцировать токсический гепатит). Альтернатива: лучше есть сахар, просто в допустимых значениях.Привычка №?4. Диеты (приносят дискомфорт и проблемы со здоровьем, особенно интервальное голодание). Альтернатива: стоит проработать свой рацион с врачом и просто отказаться от лишних продуктов.Привычка №?5. Много фруктов в рационе (повышают нагрузку на печень и могут вызвать нарушения углеводного обмена, липидного обмена, жировую болезнь печени). Альтернатива: нужно есть в сутки не больше 300?400 г фруктов и овощей и растягивать их на весь день

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