Кардиолог Перфильева: как отличить боль при межреберной невралгии от инфаркта

Врач-кардиолог Ольга Перфильева: при сердечном приступе боль не имеет точечной локализации (в отличие от боли при межреберной невралгии).Кардиолог Перфильева рассказала, как отличить боль при межреберной невралгии от болевого синдрома при инфаркте. Врач констатировала: когда возникает межреберная невралгия, распространение боли происходит по направлению к ребрам. Такая боль склонна усиливаться во время вдохов, кашля, движений – при этом ей свойственно ослабление при замирании или задержке дыхания.Перфильева отметила, что отличительной особенностью боли при межреберной невралгии является её точечное расположение.«Боль точечного характера: пациент способен пальцем найти и указать особенно больное место», - сказала врачМедик подчеркнула, что боль, возникающая в обстоятельствах инфаркта, обладает висцеральным характером, и у неё нет точечной локализации. Сердечная боль может возникать в центре грудной клетки, отдавать в области шеи, челюсти, между лопаток.«При инфаркте боль жгущая, давящая, нестерпимая. Возникает по нарастающей, длится не менее 15 минут. Возможны рвота, головокружение. Нарастает одышка, усиливается бледность кожных покровов, может появиться холодный липкий пот», - объяснила врач-кардиолог.Перфильева обратила внимание на то, что при инфаркте миокарда пострадавшему человеку важно оказать как можно более оперативную медицинскую помощь, поэтому необходимо быстро вызывать скорую помощь.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки