Невролог Лешке: одним из первых явных сигналов при раке мозга становится головная боль

Невролог Елена Лешке сообщила о первых сигналах организма, возникающих при раке мозга.В связи с кончиной актрисы Анастасии Заворотнюк врачи напоминают о симптомах, которые можно заметить в случае злокачественной опухоли мозга. Невролог Лешке констатировала, что одним из первых явных сигналов при раке мозга становится головная боль.«Головная боль зачастую является одним из первых явных сигналов развития недуга… при появлении опухоли боль – особенная. Обратиться к врачу для детального обследования нужно, если головные боли не прекращаются после приема обезболивающих, возникая при этом достаточно часто», - приводит слова невролога «Российская газета».Лешке уточнила, что далеко не всегда участившиеся эпизоды головной боли – это указание на рак мозга, они могут вызываться и другими причинами. При опухолях мозга человек начинает страдать от постоянных и усиливающихся болей, нередко их приступы обостряются утром и в ночное время.«Обратите внимание на усиление боли и сопутствующее состояние – например, это тошнота и рвота. Усиление боли при кашле, чихании или физической активности – также тревожные признаки», - дополнила врач.Помимо головной боли при опухолях мозга человека преследуют судороги, нарушения памяти, резкие изменения настроения или поведения, проблемы со зрением и слухом, ухудшающаяся координация движений. Невролог подчеркнула, что при появлении этих проблем нужно как можно быстрее обращаться к специалисту.

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