Не богатырь, а больной ребенок: как плацента влияет на вес плода и его будущее здоровье

Еще в 80-е годы ученые поняли, что ожирение матери вызывает метаболические нарушения у ребенка. И дело не только в наследственности и генах.Проблема ожирения стала одной из важных тем на VII медицинском форуме в Петербурге, который проходил в Центре Алмазова. Метаболический синдром, он же нарушение обмена веществ, связанное с ожирением, — это эпидемия XXI века, говорят эксперты форума. Причем эта патология, словно вирус, может передаваться от матери ребенку. И важную роль здесь играет плацента.О том, как плацента программирует метаболические нарушения у будущего ребенка, рассказал профессор Михаил Галагудза.«В середине 80-х годов появилась концепция о том, что ожирение будущей матери до и во время беременности может влиять на метаболическое здоровье плода, а в последующем и уже взрослого человека, — говорит Михаил Галагудза. — При более тяжелых метаболических нарушениях у матери может возникать задержка внутриутробного развития плода, плацентарная недостаточность, гипоксия, что приводит к повышенному риску сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний».Однако, по словам профессора, чаще сегодня встречается другой вариант — это увеличение транспорта питательных веществ к плоду, что приводит к его ожирению. При рождении такие дети крупнее нормы и весят больше 4 килограммов. При этом будущие последствия для ребенка в этом случае все те же: сердечно-сосудистые и метаболические заболевания. Но есть и свои нюансы.В ожирении и связанных с ним болезнями у будущего ребенка очень важна роль плаценты.«Плацента выступает не только в роли передатчика крови, но и может менять состав этой крови, влиять на уровень доставки к плоду питательных веществ, цитокинов, факторов роста и многого другого», — говорит Михаил Галагудза.Увеличивается транспорт свободных жирных кислот, нутриентов и других веществ, что приводит к отложению жировой ткани в организме плода.Кроме того, ожирение, повышенный уровень инсулина и системное воспаление у матери могут снижать поступление через плаценту длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот, которые имеют решающее значение для оптимального развития мозга плода.Так, новые данные о фетальном программировании показывают, что мальчики, рожденные от женщин с ожирением, чаще имеют нарушения нейроразвития.«У детей матерей, страдающих ожирением, в зависимости от пола наблюдаются несколько разные фенотипы. У девочек в основном увеличен долгосрочный риск развития метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний. У мальчиков могут быть дополнительные, даже доминирующие, неблагоприятные исходы развития нервной системы», — говорит Михаил Галагудза.

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