«Улучшить качество жизни»: зачем нужны клизмы и когда их назначают

Клизмы — процедура, о которой многие слышали, но не все знают, зачем и как ее применять. Врач-терапевт сети «Клиника Фомина» Наталья Буракова рассказала, какие показания и противопоказания существуют к этой процедуре.Что это такое и зачем нужноКлизма — это введение жидкости или лекарственных средств в сигмовидную кишку через прямую кишку. Древнейшее известное науке упоминание клизмы принадлежит египетской цивилизации — это один из первых известных нам медицинских текстов — «папирус Эберса» (XVI в. до н. э), в нем клизма из смеси растительного масла и меда используется как средство борьбы с болями в животе.Однако несмотря на столь долгую историю существования клизм, до сих пор нет единого мнения об их необходимости: некоторые специалисты считают эту процедуру вспомогательной для улучшения работы кишечника, другие, напротив, полагают, что клизмы серьезно нарушают его работу.Какие бывают клизмыКлизмы используют по разным причинам. Вот некоторые из них:Очистительные клизмыИногда это самый быстрый способ справиться с серьезными запорами, когда другие методы, такие как изменение диеты или прием слабительных, не помогают. Также данный вид клизм используется с целью подготовки к медицинским процедурам, например, перед колоноскопией, когда важно максимально опорожнить кишечник для диагностической полноты картины и нет возможности выполнить подготовку употреблением специализированных растворов для опорожнения кишечника.Лекарственные клизмыПрименяются для введения в прямую или сигмовидную кишку жидких лекарственных растворов. При данном способе введения концентрация лекарственных веществ в крови выше, чем при приеме такой же дозы в таблетках или порошках, проходящих изначально 100 процентов через печень после всасывания в кишечнике, особенно у лекарств с основным метаболизмом в печени. Также преимуществом данного метода введения лекарств является возможность их приема при невозможности использования пероральных форм.Диагностические клизмыИх проводят при рентгенологическом исследовании толстой кишки. В этом случае в прямую кишку вводится рентгенконтрастное вещество (сульфат бария, водорастворимые контрастные вещества) для улучшения визуализации внутренних органов и анатомических структур.ПротивопоказанияВышеописанные клизмы не наносят вред здоровью при отсутствии противопоказаний. Однако абсолютные противопоказания к их выполнению все-таки есть:Острые воспалительные процессы в прямой и толстой кишке;Глубокие трещины в области заднего прохода и кровоточащий геморрой;Выпадение прямой кишки;Злокачественные новообразования прямой и толстой кишки;Острый аппендицит, перитонит;Первые дни после операций на органах пищеварения.Как и любое вмешательство в наш организм, клизмы имеют свои риски, особенно если использовать их слишком часто:Нарушение микрофлорыЧастое применение клизм может нарушить естественный баланс полезных бактерий в кишечнике, что важно для здоровья и иммунитета.Риск дегидратацииКлизмы могут вызвать потерю воды и электролитов, особенно если используются часто.Повреждение тканейНеправильное использование клизмы может повредить слизистую оболочку или даже привести к более серьезным проблемам, например, к проникновению в брюшную полость.Клизмы остаются важным инструментом в медицинской практике, но их применение требует соблюдения мер безопасности и рекомендаций специалистов. Всегда консультируйтесь с врачом перед проведением клизмы, особенно если вы страдаете хроническими заболеваниями или регулярно сталкиваетесь с проблемами кишечника.Эффективное и безопасное использование клизм может значительно улучшить качество жизни и помочь в лечении многих заболеваний, однако не забывайте о потенциальных рисках и альтернативных методах лечения.

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