Врач рассказала, какие анализы стоит сдать для проверки состояния здоровья
Эндокринолог Ирина Петрова рекомендует сдавать определенный набор анализов как минимум раз в год, даже если вы чувствуете себя полностью здоровым.
Для комплексной оценки состояния здоровья врач рекомендует сдать следующие анализы:
Клинический анализ крови. Этот анализ предоставляет ценную информацию о количестве и качестве клеток крови, что может указывать на наличие инфекций, воспалительных процессов, анемии или других нарушений.
Биохимический анализ крови. Данный анализ оценивает уровни различных веществ в крови, таких как глюкоза, холестерин, ферменты печени и почек. Это помогает выявить нарушения обмена веществ, проблемы с работой органов и риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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