Учёный рассказал, по какой причине могут выпадать волосы

Здоровье волос зависит от уровня андрогенов: когда их становится слишком много, запускается процесс облысения. Об этом рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.«Здоровье волос зависит от уровня андрогенов. При превышении нормы этих гормонов у мужчин и женщин наблюдается алопеция. Это зависит от состояния эндокринной системы, в первую очередь от щитовидной железы. К анемии и выпадению волос могут привести и чересчур обильные месячные. Ещё одна из распространённых причин алопеции — недостаток витаминов, макро- и микроэлементов, которые укрепляют луковицы волос, прежде всего витаминов А, Е и селена, а также витаминов С, Д, витаминов группы В, PP — никотиновой кислоты, железа, кальция, калия, цинка, хрома», — сказал эксперт.Негативные факторы, влияющие на выпадение волос:Курение,Бесконтрольный приём гормональных препаратов и нестероидных противовоспалительных средств,Стресс,Воздействие горячего воздуха (например, фена),Грубое расчёсывание.«Чтобы волосы были в порядке, нужно следить за гормональным статусом, периодически принимать необходимые для здоровья волос витаминные и минеральные комплексы. Следует есть больше оранжевых, жёлтых, зелёных фруктов и овощей, содержащих каротины (витамин А). Включать в рацион мясо и печень как источники железа, а также гречку, ростки пшеницы и другие злаки, где содержатся витамин Е и селен», — рассказал Ионов.Эксперт посоветовал использовать шампуни, в состав которых входит касторовое масло и миндаль. Ежедневный массаж головы плоской расчёской с редкими зубчиками, расположенными в одном направлении, также может помочь, заметил он.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки