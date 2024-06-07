И можно не бояться холестериновых бляшек: откажитесь от этих продуктов
Врач-кардиолог Наталья Поленова рассказала, как нужно питаться при избытке «плохого» холестерина. По ее словам, в рационе не должно быть масла, сала и жирного мяса, в которых есть насыщенные жиры. Кроме того, медик призвала отказаться от кондитерских изделий и фастфуда, поскольку в них содержатся трансжирные кислоты.
Не стоит злоупотреблять яйцами и субпродуктами. Кардиолог посоветовала питаться по диете DASH, которая предписывает ограничить потребление соли и контролировать жиры. Кроме того, согласно этой диете, в рацион нужно включить не менее пяти порций сырых овощей и фруктов, рассказала Поленова в своем «Дзен»-канале.
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