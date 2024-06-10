Назван способ избавиться от живота за 10 минут тренировок в день

Фитнес-тренер Анастасия Юрпалова назвала способы избавиться от живота за 10 минут в день.Перед тренировкой кора необходимо разогреться. Чтобы размять мышцы, эксперт рекомендовала выполнить несколько простых движений, например, ветряную мельницу и вращения туловища стоя. Далее Юрпалова предложила выбрать один из двух комплексов.Первый комплекс состоит из четырех упражнений: отжимания в боковой планке (по 10 раз на каждую сторону), русские твисты (20 повторов) и ножницы в воздухе (30 повторов). Для усложнения можно использовать утяжелители, а новичкам можно подставлять ногу в планке. Круг повторяется на протяжении 10 минут с перерывами на отдых.Второй комплекс состоит из семи упражнений: планка, приседания, боковая планка справа и слева, русские скручивания, ножницы в воздухе, отжимания в боковой планке и супермен. Каждое движение выполняется в течение 30 секунд, а затем повторяется с перерывами для восстановления.Завершать тренировку должна заминка. Юрпалова посоветовала сделать небольшую растяжку или легкие прогибы.

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