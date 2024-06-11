Ранний симптом, по которому можно заподозрить, что у вас растут бляшки в сосудах ног

Атеросклероз затрагивает не только артерии сердца и мозга. Холестериновые бляшки могут образовываться в любых сосудах, включая сосуды ног. И если приток крови из-за сужения артерии ухудшается, это проблема.Дисбаланс холестерина в крови зачастую приводит к тому, что на стенках артерий формируются «наросты», которые постепенно сужают просвет кровеносных сосудов — растут пресловутые холестериновые бляшки.Если это происходит в сосудах ног, из-за этого может измениться походка, появятся боли и онемение. О том, как еще могут проявляться атеросклеротические бляшки и как снизить риск атеросклероза, рассказала Нина Зубова, врач-хирург, эксперт лаборатории «Гемотест».Кальций в смеси с холестериномАтеросклеротические бляшки в кровеносных сосудах — это скопления холестерина, кальция и других веществ на стенках артерий, образующие выпячивание в форме округлой бляшки. Образующиеся бляшки постепенно нарушают нормальный кровоток и препятствуют поступлению кислорода к тканям.«Обычно атеросклеротический процесс в сосудах, а в частности в артериях, развивается годами. Наиболее часто он протекает в сосудах головного мозга, сердечных (коронарных) артериях, в артериях ног. Таким изменениям подвержен каждый пятый человек старше 55 лет. Причиной выступает сочетание нескольких факторов, включая неправильное питание с избытком животных жиров, трансжиров и быстрых углеводов, а также низкая физическая активность. Курение, сахарный диабет и высокое артериальное давление также увеличивают риски», — говорит врач.Симптомы развиваются медленноАтеросклероз сосудов ног может проявляться разными симптомами, которые со временем прогрессируют. Ранний симптом, по которому можно заподозрить именно это нарушение, — перемежающаяся хромота.При ходьбе или беге мышцы сокращаются, они усиленно расходуют кислород и питательные вещества. При атеросклерозе сосуды сужаются, нарушается циркуляция крови в тканях, и мышцам не хватает ресурса для активной работы, появляется боль в икроножных мышцах, а также в бедрах и ягодицах. Она заставляет человека прекратить движение, остановиться. После небольшого покоя, когда мышцы восстанавливают кровоснабжение, боль прекращается и человек вновь может продолжить движение.Сначала — только после долгих прогулокПоначалу такие симптомы могут возникать при длительной ходьбе. Со временем человеку становится тяжело преодолевать даже небольшие расстояния без передышки.«Помимо болей в мышцах может измениться цвет кожи на ногах: она становится бледной. Из-за нарушения кровоснабжения человек постоянно ощущает, что у него мерзнут ноги, со временем исчезает волосяной покров. Без лечения состояние усугубляется, нога начинает неметь, боль становится постоянной даже в покое и может заставить человека спать сидя: в таком положении боли становятся меньше из-за пассивного полнокровия мышц», — говорит Нина Зубова.Симптомы перемежающейся хромоты нельзя оставлять без внимания, потому что атеросклероз будет только прогрессировать, а атеросклеротическая бляшка может полностью перекрыть просвет сосуда или оторваться и привести к опасным для жизни последствиям — инфаркту миокарда и ишемическому инсульту.Можно предупредитьЧтобы предотвратить развитие атеросклероза, важно вести здоровый образ жизни, сбалансированно и разнообразно питаться. Стараться, чтобы на тарелке всегда были овощи и зелень в любом виде, источники нежирного белка, такие как индейка, рыба, морепродукты, полезные жиры из растительных масел, семян и орехов, а также медленные углеводы — бурый рис, макароны из цельного зерна, гречневая крупа.Следует минимизировать количество острой, копченой, жирной пищи, особенно трансжиров из фастфуда, колбас и сосисок, полуфабрикатов, ограничить быстрые углеводы и слишком сладкие продукты — выпечку, сладкие газированные напитки.Нужна активностьОтдельное внимание необходимо уделить физической активности. Для поддержания здоровья ученые рекомендуют плавание, ходьбу, бег. Тренировкам следует уделять 150 минут в неделю. Например, можно ходить каждый день по 30 минут или устраивать часовую пробежку три раза в неделю.Отказ от курения — еще один важный кирпичик в поддержание здоровья сосудов и хорошего самочувствия в целом. Если отказаться не удается, важно постепенно сокращать количество выкуренных сигарет.«Вовремя заметить предпосылки болезни и предотвратить ее на ранних стадиях позволяют регулярные обследования. Поэтому важно хотя бы раз в год проходить профилактический осмотр и сдавать анализы крови на липидный обмен и глюкозу», — говорит врач.

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