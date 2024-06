Ходьба или езда на велосипеде: что лучше для сжигания калорий

При поиске способов избавления от лишних килограммов, обычно всплывают два простых варианта: ходьба и езда на велосипеде. Оба эти упражнения приносят огромную пользу для здоровья, но какой из них эффективнее, если речь идет о снижении веса?Согласно сайту "Eat This, Not That", среднестатистический человек с весом в 70 кг, идущий быстрым шагом (примерно 6.5 км/час), может сжечь около 175 калорий за полчаса или 350 калорий в час. Это отличный способ тренироваться, доступный в любом месте без специального оборудования!С другой стороны, езда на велосипеде может значительно увеличить скорость сжигания калорий при увеличении интенсивности. Тот же человек, весом в 70 кг, может сжечь примерно 288 калорий за 30 минут или 576 калорий в час, катаясь на велосипеде средним темпом (примерно 19–23 км/час). Повысьте скорость до 25–30 км/час, и этот же человек сожжет около 432 калорий за полчаса или 864 калории в час.Таким образом, если ваша цель - максимальное количество сожженных калорий, езда на велосипеде опережает ходьбу, особенно при более высокой интенсивности. Однако стоит помнить, что регулярность играет ключевую роль. Если вы предпочитаете регулярно ходить пешком, ваш общий расход калорий в долгосрочной перспективе может быть выше, чем при эпизодической интенсивной езде на велосипеде.Ходьба может быть предпочтительным вариантом, особенно если вы только начинаете заниматься фитнесом или обеспокоены состоянием своих суставов. Это приятное для тела упражнение легко вписывается в повседневную жизнь и не требует специального оборудования. Вы можете заниматься ходьбой практически везде и в любое время, что делает его очень гибким.Езда на велосипеде может быть хорошим выбором, если вы ищете более интенсивную тренировку и наслаждаетесь скоростью и ощущениями при езде. Это отличный способ увеличить сжигание калорий, наращивание мышечной массы и улучшение сердечно-сосудистой системы. Приобретение качественного велосипеда и соответствующего снаряжения может открыть для вас новые возможности для фитнеса: от поездок на работу до прогулок по живописным тропам по выходным.В конечном счете, лучшее упражнение для снижения веса - это то, что вам нравится и что вы готовы делать регулярно. И ходьба, и езда на велосипеде приносят огромную пользу и могут стать частью сбалансированной программы фитнеса. Поэтому, вместо того чтобы рассматривать это как обязательную задачу, воспринимайте это как возможность исследовать новые места, наслаждаться природой или просто хорошо провести время.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки